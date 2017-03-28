إحالة معلم بنجع حمادى للمحاكمة التأديبية لإهانته مديرة المدرسة

قررت النيابة الإدارية، إحالة معلم أول بإحدى المدارس الإبتدائية بنجع حمادى، للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق مع مديرة المدرسة.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 46 لسنة 59 قضائية عليا، أن عبد الباسط أحمد محمد ، معلم أول بمدرسة عمرو ابن العاص الإبتدائية بنجع حمادى، سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الوظيفى، وخرج على مقتضيات وظيفته قبل إحالته للمعاش، بأن تحدث بأسلوب غير لائق مع نجوى عبد الناظر، مديرة المدرسة أثناء العمل.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

المصدر : مصر ناين