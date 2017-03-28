محافظ سوهاج استمرار الأعمال الإنشائية بكوبرى جرجا بعد إزالة كافة المعوقات

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، استمرار الأعمال الانشائية بكوبرى جرجا العلوى على السكة الحديد ، حيث تم الانتهاء من مرحلة زرع الخوازيق بشارع فاروق وشارع عبدالمجيد مصطفى ، وشارع الحرية وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترحيل خطوط المياه والمرافق التى كانت تعوق العمل بالمشروع.

وأظهر عبدالمنعم فى بيان له ، أن الشركة المنفذة للمشروع تقوم حاليا بأعمال القواعد الخرسانية للكوبرى ، وتم عمل مطلع الكوبرى بشارع فاروق ، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع منذ بداية العمل الفعلى به بعد ازالة المعوقات خلال شهر بلغت 10% .

وأكد المحافظ ، أن الكوبري يبلغ طوله 1200 م طولى وبعرض 122 متر بنظام الاتجاهين بتكلفة حوالى 62 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال سنة

وأضاف أن كوبرى جرجا العلوى على السكة الحديد من المشروعات الهامة والحيوية التى تخدم أهالى مركز ومدينة جرجا حيث يربط بين شرق المدينة وغربها ، كما سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية والحد من حوادث تقاطع خطوط السكك الحديدية مع الطرق السطحية ، وتيسير نقل الخدمات والمنتجات من مصانع سكر جرجا من والى المدينة والقضاء على الزحام والتكدس وأضافة بعد حضارى للمدينة التاريخية .

وأكد عبدالمنعم أن المحافظة تشهد خلال المرحلة الحالية نشاطا ملحوظا في العمل بالعديد من مشروعات الطرق والكبارى التى تهدف الى تحقيق السيولة المرورية ودعم عملية التنمية الشاملة بالمحافظة ، مشيرا إلى أن السنة الجارى سيشهد افتتاح عدة مشروعات بقطاع الطرق والكبارى بمختلف مراكز المحافظة منها “محور كوبرى جرجا العلوى على النيل ، وكوبرى طهطا العلوى على السكة الحديد ، ومشروع توسعة الكورنيش الغربى بمدينة سوهاج ، وكذلك الانتهاء من المرحلة الاولى من أعمال كوبرى البلينا العلوى على السكة الحديد ، وكوبرى طما العلوى على النيل “.



المحافظ يشوف عملية انشاء الخوازيق



عملة انشاء الكوبرى



محافظ سوهاج خلال مشوفته لأعمال انشاء الكوبرى



معدات حفر المحور

المصدر : مصر ناين