آداب الإسكندرية تضبط شبكة دعارة تديرها ربة منزل بالدخيلة

ألقت مباحث الآداب السنةة بمديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، وإشراف اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة الكشف الجنائى، القبض على شبكة دعارة تديرها ربة منزل.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب السنةة، تفيد قيام ر. ع بإدارة الشقة الكائنة دائرة قسم واجبة الدخيلة لأعمال الدعارة واستقطاب العديد من الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام فى المقابل أجر مادى تتقاضاه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط الإدارة السنةة لحماية الآداب من ضبط كل من ر .ع – 37 سنة ربة منزل مقيمه شارع الجمعية دائرة قسم الدخيلة السابق اتهامها فى 5 قضايا تسهيل دعارة – إدارة مسكن للدعارة آخرهم القضية جنح قسم واجبة أول السنةرية تسهيل دعارة و ه. ذ- 46 سنة بدون عمل مقيمه مركز دمنهور محافظة البحيرة، وب .م – 35 سنة صاحب ورشة مقيم القوصية محافظة أسيوط، وضبط بحوزتهم 4 هواتف محمولة ومبلغ 1700 جنيه.

وتحرر المحضر جنح قسم واجبة الدخيلة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد، وإيداع حرز الهواتف المحمولة والمفاتيح مخزن القسم على ذمة القضية، وإيداع المبلغ المالى خزينة المحكمة لحين الفصل فى القضية.