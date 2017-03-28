مجلس كركوك يقرر رفع علم كردستان بجانب العلم العراقى فى المحافظة

صوت مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء 28 مارس بأغلبية الأصوات، بقبول رفع علم إقليم كردستان على دوائر المحافظة ومؤسساتها الحكومية إلى جانب العلم العراقي.

وصوت مجلس المحافظة على قبول القرار بعد مطالبات من محافظ كركوك نجم الدين كريم، بعقد الجلسة، وذلك فى منتصف مقاطعة عربية وتركمانية للجلسة، وفقاً لموقع “السومرية نيوز”.

وأصدر محافظ كركوك نجم الدين كريم، فى 14 مارس الجاري، كتاباً يتضمن رفع علم كردستان بجانب العلم العراقى على جميع دوائر المحافظة الحكومية والسنةة والشوفة للوزارات وفى المناسبات الرسمية.

وأثارت قضية رفع علم كردستان فى كركوك ردود فعل مختلفة، وعبر نواب تركمان وعرب عن رفضهم هذه الخطوة، معتبرين أنها “مثيرة للفتنة”، فيما أوضح ت الأمم المتحدة وتركيا عن قلقهما إزاءها.

المصدر : مصر ناين