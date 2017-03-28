مطور نظام الأندرويد يخطط لإطلاق هاتف ذكى جديد

بعد أكثر من عقد من الزمان على بيعه لنظام الأندرويد لشركة جوجل، عاد “أندى روبين” مرة أخرى لعالم الهواتف الذكية، ولكن هذه المرة لمنافسة كل من أبل وجوجل، إذ نشر مساء أمس تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر تظهر فيها صورة من هاتفه الجديد الشوف للشركة التى اسسها مؤخرا Essential.

وكتب “روبين” الذى ترك جوجل منذ عدة سنوات، أنه متحمس ليرى هذا الجهاز فى يد الجميع، ولم يظهر من الهاتف سوى الزاوية اليمنى العليا والتى تكشف فقط عن مكان الوقت وبعض الأيقونات البسيطة.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands… pic.twitter.com/LRzQCFSKTm — Andy Rubin (@Arubin) March 27, 2017

ووفقا لموقع “ماشابل” الأمريكى، فسبق وأشار “أندى روبين” فى يناير الماضى لموقع “بلومبرج” إلى أن الهاتف الذكى الجديد الذى يعمل على تطويره سيكون راقيا مع شاشة كبيرة من الحافة إلى الحافة، ومن المتوقع أن يكون الهدف الرئيسى لهاتف مطور الأندرويد هو منافسة هواتف جوجل بيكسل وأبل آيفون.

المصدر : مصر ناين