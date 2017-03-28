بدء نظر محاكمة متهما بتنظيم داعش ليبيا الإرهابى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم “داعش الارهابيه ليبيا”، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية شوفة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة أعداد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من السنةلين في ليبيا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين قام بفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية شوفة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك أعداد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من السنةلين في ليبيا.

المصدر : مصر ناين