الزمالك يرفض التعاقد مع مدرب الرأس الأخضر

رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، فكرة التعاقد مع البرتغالى روى أجواس المدير الفنى السابق لمنتخب الرأس الأخضر، بعد ترشيحه من جانب أحد وكلاء اللاعبين لتولى المسئولية الفنية للأبيض خلفا لمحمد حلمى.

وتشهد الفترة الحالية منافسة ثلاثية بين الفرنسى آلان جريس والبرتغالى أوجستو إيناسو والكرواتى زالاتكو داليتش، لتدريب فرق الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء رحيل محمد حلمى والكشف عن مدير فنى أجنبى جديد.

ويستمر محمد حلمى على رأس الإدارة الفنية لنادى الزمالك، لحين التعاقد مع مدير فنى جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين