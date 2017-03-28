ضبط قرصا مخدرا بحوزة عاطلين فى الإسكندرية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات، بمديرية تأمين الإسكندرية، من ضبط كل من “ا. م”- 39 سنة عاطل مقيم شارع بطل السلام دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامه فى القضية جنح قسم الرمل ” مخدرات “متلبساً بإحرازه 1170 قرصا مخدرا ” بقصد الإتجار” ومبلغ 2138 جنيهاً وهاتفين، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط”ا. م”- 45 سنة عاطل مقيم شارع الطائر دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامه فى 16قضية ” سرقة بالإكراه – سلاح – مخدرات “والمحكوم عليه فى القضية جنح قسم واجبة برج العرب ” ضرب ” حضورياً بالحبس لمدة سنة متلبساً بإحرازه 79 قرصا مخدرا “بقصد الإتجار” ومبلغ 238.50جنيه- هاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط”ا. ح”- 27 سنة عاطل مقيم شارع حجر النواتيه دائرة قسم ثان الرمل المحكوم عليه فى قضيتين ” استعراض قوة ” منهم القضية جنح قسم ثان الرمل حضورياً بالحبس لمدة سنة متلبساً بإحرازه 50 قرصا مخدرا، بقصد الإتجار ومبلغ 115جنيهاً وهاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.

وتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط كل من “م. س”- 40 سنة عاطل مقيم شارع الجميزى دائرة قسم واجبة ثان الرمل متلبساً بإحرازه قطعة كبيرة الحجم من الحشيش ” تزن 175 جراما تقريباً بقصد الإتجار، ومبلغ 100 جنيه وهاتف محمول وميزان حساس، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

وتمكن الضابط بإدارة الكشف الجنائى وحدة تأمين الطرق أثناء قيامه بعمل تمركز تأمينى أسفل كوبرى القبارى دائرة قسم مينا البصل من ضبط كل من ” ك. ح”- 31 سنة سائق، و”ع. م”- 25 سنة عاطل، مقيمان مركز شبراخيت – محافظة البحيرة ” بحوزتهما كمية هيروين تزن 150 جراما بقصد الإتجار أثناء استقلالهما السيارة رقم ب ن س مصر ” نقل – قيادة الأول، وتحرر المحضر جنايات قسم مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين