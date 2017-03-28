القضاء الإدارى يوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تحويل طالبا من الدقهلية لدمياط

قضت محكمة القضاء الإدارى بدمياط، برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين، محمود مصطفى على وتامر إبراهيم عجور ويوسف محمد جمال، وسكرتارية محمود إبراهيم، بوقف قرار وزير التربية التعليم، الخاص بشأن إلغاء تحويل 31 طالبا بالمرحلة الثانوية السنةة، محولين من محافظة الدقهلية إلى محافظة دمياط.

صدر الحكم فى الدعوة رقم 1252 لسنة 6 ق المقامة من “محمد على رمضان” بصفته وليا طبيعيا على نجله “محمود” الطالب بالصف الثالث الثانوى السنة، السنة الدراسى 2016-2017، ضد محافظ دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ومدير إدارة الزرقا التعلمية بدمياط، ومدير مدرسة الزقا للثانوية بنين.

وتبين من الدعوة، أن المدعى متضرر من قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ويطالب بوقف تنفيذ قراره بألغاء تحويل نجله “محمود” بالصف الثالث الثانوى، من مدرسة الزرقا الثانوية بنين بإدارة الزرقا التعليمية بدمياط، حيث أن الطالب قام بالتحويل من مدرسة البرامون الثانوية المشتركة بالدقهلية، إلى مدرسة الزرقا الثانوية بدمياط،وتمت جميع الموافقات بين المدارس والإدارات وتم قيده بمدرسة الزرقا، وتم سداد رسوم ومصاريف الدراسة للسنة الدراسى “2016-2017” إلا أنه فوجئ بقرار من وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بألغاء التحويل دون ثمة مبرر.

وتبين من حيثيات المحكمة، أن الطالب قد اكتسب مركزا قانونيا سليما بقيده فى مدرسة الزرقا الثانوية بنين بدمياط.

وتبين 31 طالبا بالمرحلة بالشهادة الثانوية، قد قاموا بتحويل أوراقهم من أعداد من المدارس الثانوية بالدقهلية إلى محافظة دمياط، وبعض قيامهم بتسديد الرسوم الدراسية، وتسجيلهم فى سجلات المدرسة، بإلغاء قرار تحويلهم، وبإصدار المحكمة قرارا فى الدعوى تبين إلغاء قرار وزير التربية والتعليم لجميع الطلاب المحولين والبالغ أعدادهم 31 طالبا رفع أعداد منهم دعاوى قضائية بالقضاء الإدارى بدمياط.

المصدر : مصر ناين