ضبط مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

شنت المؤسسات التأمينية بمحافظة الفيوم بقيادة اللواء خالد شلبى مدير التأمين، حملة تأمينية لفرض السيطرة التأمينية فى ربوع المحافظة وإعادة الانضباط بالشارع.

شارك فى الحملة جميع الإدارات الصنف ية بالمديرية وأسفرت عن ضبط 2363 مخالفة وجنحة مرور و4 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص و5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة وقضية تعاطى مخدرات و5 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية وقضية سلاح أبيض و20 مخالفة متصنف ة فى مجال الحماية المدنية و38 قضية متصنف ة فى مجال الآداب السنةة و8 قضايا متصنف ة فى مجال الأحداث و20 مسجل شقى خطر و59 قضية تموين متصنف ة، كما تم تنفيذ 722 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين