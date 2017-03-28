ميشال عون كلمتى أمام القمة العربية ستحمل رسالة سلام باسم كل اللبنانيين

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أنه سيشارك بكره فى أعمال القمة العربية المنعقده بالأردن، مشددا على أنه “سيحمل فى كلمته أمام القمة رسالة سلام باسم جميع اللبنانيين وسيؤكد على أهمية التضامن العربى وتفعيل ميثاق الكلية العربية”.

وأشار عون أمام جلسة مجلس الوزراء الى تهنئة الوزراء على إقرار الموازنة السنةة، وتمنى أن “تأخذ طريقها الى مجلس النواب”، مشددا على أن انجاز قانون الانتخابات وحل أزمة النزوح السورى أولويات المرحلة المقبلة.

وتحدث عن زيارته إلى الفاتيكان، مشيرا إلى “أهمية ودور البابا فرنسيس وعلاقاته مع رؤساء الدول والدعم الذى لقيه لبنان من قداسته”، واصدر الرئيس عون: “إن البابا بارك العمل الذى نقوم به وشدد على أهمية الوحدة فى لبنان وخصوصا العيش المسيحى والإسلامى ما يؤهل لبنان لكى يكون مركزا لحوار الحضارات والأديان”. واصدر : “هذا ما سنعمل له بشكل رسمى بالتعاون مع الامم المتحدة”.

المصدر : مصر ناين