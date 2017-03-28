رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس الوكالة الفرانكفونية لبحث العلاقات المشتركة

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس كلية الإسكندرية،جون بول جودمار رئيس الوكالة الفرانكفونية للجامعات و إرفيه سابوران المدير الاقليمى لمكتب الشرق الأوســط للوكالــة الفرانكفونيــة والدكتور رشدى زهران ،رئيس مؤتمر رؤساء الجامعـات الفرانكفونية فى منطقة الشرق الأوسـط والدكتورة حسـن ندير رئيس كلية الإسكندرية الأسبق والدكتورة هنــد حنفــى رئيس كلية الإسكندرية الأسبق حيث تم عرض نشاط الوكالة الفرانكفونية بكلية الإسكندرية ومقترحاتها للإستراتيجية الرباعية للوكالة الفرانكفونية من 2018ـ2012 من أجل تحسين وتطوير أنشطة الوكالة.

واصدر بيان الكلية اليوم ، أن الدكتور عصام الكردى، رئيس الكلية قدم الشكر لرئيس الوكالة الفرانكفونية على الدعم الذى يقدمه للبرامج الفرانكفونية بكليات الكلية وأشاد بالدور الذى يلعبه رؤساء الأقسام بالكليات فى إدارة العمل بالبرامج الفرانكفونية والتعاون مع الوكالة الفرانكفونية وأثنى على الدعم الذى تقدمه لهذه الأقسام.

وأكد جون بول جودار ، على ضرورة الإهتمام بجودة تعليم اللغة الفرنسية منذ المراحل الأولية للتعليم وتشجيع الطلاب على التميز والإبداع ليكونوا فى مقدمة الطلاب المؤهلين لسوق العمل القادرين على خدمة مجتمعهم، وأضاف أن قوة الوكالة الفرانكفونية تكمن فى التضامن والشراكة والعلاقات الجيدة بين الدول مؤكداً على ضرورة الإستفادة من الخبرات الفرانكفونية الموجودة بالكليات لتحديد الاحتياجات وحل المشكلات وإعداد الطلاب لسوق العمل.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الانفتاح على الجامعات الفرانكفونية فى منطقة الشرق الأفى منتصف والشراكة بين الجامعات لتنفيذ المشروعات المشتركة بطريقة مختلفة غير تقليدية.

وطالب ارفيه سابوران بمزيد من التواصل بين الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأفى منتصف من خلال رؤية مختلفة للرئيس الجديد جون بول جودمار طالب بمزيد من التواصل والإستفادة من برامج الوكالة إلى جانب المنح التى تقدمها.

واستعرض رؤساء الأقسام الفرانكفونية بكليات الكلية الصعوبات التى تواجه البرامج الفرانكفونية بالكليات والآليات المقترحة لحل هذه المشكلات من خلال مزيد من الدعم من الوكالة الفرانكفونية .

المصدر : مصر ناين