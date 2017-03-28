العثور على أشلاء جثث قرب عبارة غارقة فى كوريا الجنوبية منذ سنوات

اصدر مسؤول إنه تم العثور على ما يبدو أنها أشلاء جثة واحدة على الأقل لم يتم انتشالها من العبارة سيوول بكوريا الجنوبية بالقرب من موقع العبارة الغارقة اليوم الثلاثاء بعد نحو ثلاثة أعوام من الكارثة التى أودت بحياة 304 أشخاص.

واصدر لى تشيول-جو المسؤول فى وزارة المحيطات والمصائد فى إفادة صحفية “عثرنا على ستة أشلاء أطوالها بين أربعة سنتيمترات و18 سنتيمترا” مضيفا أن الأشلاء خرجت على ما يبدو من نوافذ العبارة.

واُنتشلت العبارة فى الأسبوع الماضى ليجرى قطرها إلى ميناء قريب. وأحجم لى عن ذكر أعداد الضحايا الذى يعتقد أن الأشلاء تنتمى لهم لكنه اصدر إنه سيتم إجراء اختبارات فحص للحمض النووي.

المصدر : مصر ناين