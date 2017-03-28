أحمد ناجى يدرس استبعاد جنش من ودية الفراعنة أمام توجو

يدرس أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، جديا استبعاد محمود جنش حارس مرمى الزمالك من ودية توجو مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتجه ناجى للدفع بشريف إكرامى حارس الأهلى خلال الشوط الأول وعصام الحضرى فى الشوط الثانى، على أن يكتفى جنش بالجلوس على دكة البدلاء، بهدف الاعتياد على أجواء المعسكر، خاصة أن هذه المرة هى الأولى للحارس مع المنتخب الأول.

يذكر أن المنتخب الأول يستعد لمواجهة تونس فى يونيو المقبل، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

المصدر : مصر ناين