اسبانية تتهم الأسد بقتل شقيقها والقضاء ينظر أولى الجلسات

قبلت المحكمة الوطنية الإسبانية دعوى قضائية تتهم النظام السورية بالتسبب فى وفاة مواطن أسبانى من أصول سورية بعد إلقاء القبض عليه.

واصدر ت صحيفة “لاراثون” الإسبانية فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن الدعوى رفعتها شقيقة الضحية، وزعمت أنه تعرض للتعذيب داخل السجون السورية، موجهة اتهامات للرئيس السورى و9 من كبار قادة الجيش.

وأظهر ت الصحيفة، أنه من المقرر استدعاء 6 شهود وخبراء للإدلاء بأقوالهم فى القضية فى جلسة 10 أبريل المقبل، من بينهم الصحفى الإسبانى خابيير اسبينوزا الذى تم احتجازه داخل سوريا من قبل المؤسسات التأمينية فى الفترة من سبتمبر 2013 والى أن بدايات 2014.

المصدر : مصر ناين