جامعة موسكو الدولية تمنح الدكتوراه الفخرية لروحانى

منحت كلية موسكو الدولية (إم ج او) الرئيس الإيرانى حسن روحانى شهادة الدكتوراه الفخرية خلال زيارته، التى يقوم بها إلى روسيا والتى تستغرق يومين، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

شارك الحفل رئيس كلية موسكو الدولية سادوو نيشى، كما حضر أعداد من الأساتذة وطلبة الكلية الاحتفال.

واصدر رئيس الكلية فى كلمة له، إن كلية موسكو الدولية قررت منح الرئيس الإيرانى حسن روحانى شهادة الدكتوراه الفخرية بعد الجهود، التى بذلها هذا الأخير فى مجال تعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية بين إيران وروسيا.

بدوره شكر الرئيس حسن روحانى هذه الخطوة من قبل الكلية الروسية.

ويقوم روحانى بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة رسمية من قبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للاجتماع به، وكشف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

المصدر : مصر ناين