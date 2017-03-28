ضبط مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال ساعة

كثفت الإدارة السنةة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لتأمين الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5841 مخالفة متصنف ة للعديد من السيارات، منها 50 مخالفة تجاوز سرعات، و 1230 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 100 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 8 “توك توك” مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 40 مخالفة صلاحية فنية للسيارة و 58 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير و تم حجز 38 دراجة بخارية و سيارة.

المصدر : مصر ناين