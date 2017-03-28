رئيس جامعة السادات يشارك فى فعليات المؤتمر الرابع للدراسات والبحوث البيئية

افتتح الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس كلية مدينة السادات و الدكتور رفاعي إبراهيم رفاعي نائب رئيس الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث المؤتمر الدولي الرابع للدراسات والبحوث البيئية تحت عنوان “بيئة مستدامة ذكية”؛ والذى يقام فاعليته في الفترة من 27 الى أن 29 مارس بفندق كوين شرم بمدينة شرم الشيخ.

ويرأس المؤتمر الدكتور عمر أحمد تمام عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية؛ مقرر المؤتمر الدكتور محمود سعد ابو سكين – وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث؛ منسق المؤتمر، والدكتورة عايدة محمد علام أستاذ ومدير وحدة المسنةل المركزية بالكلية .

يحاضر فى المؤتمر نخبة من الأساتذة والباحثين فى شتى التخصصات العلمية في المجالات البيئية من كلية مدينة السادات ؛ والجامعات المختلفة .ويقام بفتح المؤتمر نافذة جديدة وهامة للمناقشات العلمية حول المشكلات البيئية من خلال البحوث العلمية التي تدور حول (البيئة المستدامة الذكية).

المؤتمر

المصدر : مصر ناين