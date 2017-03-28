الأهلى يقرر تفعيل غرامة الـ ألف جنيه على أحمد فتحى وحسام غالى

قامت إدارة النادى الأهلى بخصم 50 ألف جنيه من ثنائى الفريق حسام غالى وأحمد قام بفتحى من راتب شهر مارس، الذى تم إيداعه فى حساب كل لاعب بالبنك مؤخرًا، وذلك ل المشادة التى وقعت بين الثنائى.

كان حسام غالى قد دخل فى مشادة قوية مع قام بفتحى خلال مران الفريق يوم 4 مارس الجارى، وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغريم الثنائى وقتها وخرجت تقارير تُلمّح لتراجع عبد الحفيظ عن الغرامة قبل أن يتم تفعيلها مؤخرًا.

وعلم “اليوم السابع” أن إدارة الأهلى قامت بتفعيل الغرامة المالية، وقامت بخصم 25 ألف جنيه من كل لاعب من راتب شهر مارس.

المصدر : مصر ناين