مهرجان clap الهندى يمنح الفيلم المصرى الاقتراب البعيد شهادة تقدير

منحت إدارة مهرجان clap الهندى فى دورته الـ7 الفيلم المصرى القصير”الاقتراب البعيد” شهادة تقدير تقديرا للعمل ومشاركته بالمهرجان وهو الفيلم المصرى والعربى الوحيد الذى شارك ضمن فعاليات المهرجان، وهو من بطولة حسن الكيلانى ومها صبرى ومدير إنتاج أحمد خلف، ومدير تصوير ماجد محمود ومونتاج أحمد عادل وسيناريو تامر عرفات وأحمد قرمد وموسيقى الموسيقار شريف الوسيمى ومن إخراج أحمد قرمد.



شهادة تقدير

الفيلم تدور قصته حول مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعى بمختلف أنواعها على العلاقات الإنسانية وانتشارها بين الناس بمختلف انتماءاتهم والتركيز على تأثيرها بالسلب على العلاقات الأسرية بين أفراد العائلة الواحدة و بين الأصدقاء إذ تسببت فى كثير من الفتور والبعد بين الأصدقاء، ورغم أن لها بعض الإيجابيات، لكن تبقى السلبيات أكثر.





المصدر : مصر ناين