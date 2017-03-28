ضبط مستودع لتعبئة أسطوانات الغاز لتلاعبه فى الأوزان بدمياط

تمكن رجال التجارة الداخلية بتموين دمياط بإشراف سمير عثمان مدير سنة التموين، وبحضور مجدى المهدى وإبراهيم الفار مفتشى تموين، من ضبط محطة تعبئة أسطوانات الغاز بمنطقة شطا تقوم بتعبئة الأسطوانات بنقص يصل 2,5 كيلو جرام بكل أسطوانة، وتحرر عن ذلك محضر برقم 6310 جنح مركز دمياط.

كما تم ضبط موزع أسطوانات غاز يبع الأسطوانات بأزيد من التسعيرة المقررة 18جنيها للاستفادة من فروق الأسعار، وتحرر عن ذلك محضر برقم 3651 جنح كفر سعد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة السنةة لمباشرة التحقيق.

المصدر : مصر ناين