الإسماعيلى يستعين بـالأهلى والزمالك والجزيرة لإعداد لائحة فرع النخيل

يعكف مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان، على البدء فى إعداد اللائحة الداخلية الخاصة بالنادى الاجتماعى بفرع النخيل بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية للبدء فى تنفيذها خلال اجتماعها يومى الجمعة والسبت الماضيين، حيث سيقوم المجلس الحالى بالتعاقد مع الشركات، التى ستقوم بتقديم الخدمات للأعضاء فى فرع النخيل.

اصدر مصدر مسئول بالإسماعيلى، إن مجلس الإدارة سيستعين باللوائح الداخلية الخاصة بأندية الأهلى والزمالك والجزيرة لدراستها جيدا قبل إعداد لائحة الدراويش الداخلية خلال الفترة القادمة من أجل اختيار أبرز البنود التى من شأنها تقديم أفضل خدمة لأعضاء النادى فى فرعه الجديد المتوقع أن يتم افتتاحه قبل منتصف السنة الجارى.

شدد المصدر على أنه يتم إعداد اللائحة بشأن الشروط الخاصة للمتقدمين للحصول على العضوية من حيث صنف ها سواء سنةلة أو شخصية أو عائلية وحقوق تلك العضوية أثناء حياة العضو وبعد وفاته وكيفية استخدام الأعضاء للبنية التحتية داخل النادى وواجباتهم، للحفاظ على تلك المنشآت والعقوبات المقررة على الأعضاء والمزايا المقدمة لهم.

المصدر : مصر ناين