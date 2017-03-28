إصابة عاطل بطلق نارى فى مطاردة مع الشرطة بالقليوبية

أصيب عاطل بطلق نارى فى مطاردة بالرصاص مع قوات الواجبة أثناء ضبطه، وتلقى اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية، إخطارا بورود معلومات لمفتش مباحث فرقة بنها، وضباط مباحث مركز بنها مفادها قيام عاطف ” وشهرته ” عاطف القط 35 سنة عاطل ومقيم بقيرة دائرة بالإتجار بالمواد المخدرة، ويحوز أسلحة نارية وذخائر، ويتخذ من منطقة المقابر بقرية بقيرة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم محمد درويش رئيس المباحث، وباستهداف المتهم بمنطقة المقابر، وحال اقتراب القوات بادر القوة بإطلاق الأعيرة اللهيب ية من سلاح آلى بحوزته، مما حدا القوات إلى مبادلته إطلاق النيران الى أن أمكن السيطرة عليه وضبطه والسلاح الآلى الذى بحوزته و110 قرص مخدر، وتبين إصابته بطلق نارى بعضلة سمانة الساق اليمنى، تم نقل المتهم المصاب لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج صحبة الحراسة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7953 جنايات مركز بنها لسنة 2017م .

المصدر : مصر ناين