بوتين يلتقى روحانى فى موسكو الثلاثاء

يستقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الثلاثاء نظيره الإيرانى حسن روحانى لإجراء محادثات مرتقبة بشأن الملف السورى الشائك والتعاون الاقتصادي.

وسبق أن التقى روحانى الذى وصل العاصمة الروسية مساء الاثنين رئيس الوزراء ديمترى مدفيديف وأوضح اثناء محادثاتهما عن الأمل فى أن تشكل زيارته “منعطفا جديدا” فى العلاقات الثنائية، بحسب الوكالات الرسمية الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى عشية هذه الزيارة أن الرئيسين الروسى والإيرانى اللذين يدعمان بثبات النظام السورى سيكشفان “قضايا إقليمية، خصوصا الأزمة السورية، والحلول الكفيلة بإنهائها سريعا“.

كما سيتطرق الرئيسان إلى مكافحة “الإرهاب والتطرف” بحسب المصدر.

كذلك من المقرر أن يوقع روحانى الذى يرافقه وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان زنقانة حوالى عشرة اتفاقات تعاون اقتصادى مع روسيا، على ما نقل الإعلام الرسمى الإيراني.

المصدر : مصر ناين