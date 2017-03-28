بالصور حازم إمام يشكر مستشفى أبو الريش للأطفال عقب زيارته لها

وجه حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالى، الشكر لمستشفى أبو الريش للأطفال، عقب زيارته لها أمس.

ونشر إمام عدة صور من زيارته، عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، معلقا عليها قائلا: “شكرًا مستشفى أبو الريش اليابانى على مجهودكم الكبير مع الأطفال، ربنا يشفى كل مريض”.

من ناحية أخرى عقد حازم إمام جلسة مع مجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لاستكمال تشكيل المؤسسات الفنية للمنتخبات وتحديدًا الجهاز الإدارى والطبى لكل منتخب.



حازم إمام

المصدر : مصر ناين