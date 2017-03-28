ضبط ربة منزل تختطف الأطفال لاستخدامهم فى التسول بالخصوص

تمكنت مديرية تأمين القليوبية من ضبط، ربة منزل تقوم باختطاف الأطفال لاستخدامهم فى أعمال التسول بالخصوص.

تلقى اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع الكشف الجنائى، بورود بلاغ من قسم الخصوص من “كريمة س” 28 سنةا ربة منزل، أنها حال توجهها لمنزل والدتها بناحية عزبة الأبيض – دائرة القسم، حضرت “هيام ع” ربة منزل ومقيمة شارع القناطر دائرة القسم، لمنزل والدتها للقيام بأعمال النظافة، وعقب ذلك قامت بمغافلتهما واختطاف نجلها الطفل “مصطفى م” سنةين، وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس المباحث من ضبط المتهمة، وبصحبتها الطفل بأكمنة أعدت جراء ذلك أسفل الطريق الدائرى بناحية المرج – القاهرة.

وبمواجهتها أمام النقيب أحمد عبد الجليل معاون المباحث اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد استغلال الطفل فى أعمال التسول، تم تسليم الطفل لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3363 جنح قسم الخصوص لسنة 2017م .

المصدر : مصر ناين