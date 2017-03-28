التربية النوعية بالإسكندرية تحقق فى شكاوى وجود أخطاء بكنترول الفرقة الثالثة

أكدت كلية التربية الصنف ية بالإسكندرية أنها تحرص على مصلحة الطالب وتعمل فى ضوء شفافية ونزاهة تتبعها فى إدارتها جراء ذلك قررت إدارة الكلية على قام بفتح تحقيقات اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوصول الى الحقيقة الكاملة الخاصة بوجود اخطاء بنتائج وكنترول طلاب الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية حسب شكاوى الطلاب.

واصدر فى بيان لها اليوم، أن التحقيقات جاءت الى أن يحصل كل طالب على الدرجات والتقديرات التى يستحقها ومهما تسر نتائج التحقيقات التى تجرى سوف تطبق بكل حزم ونزاهه وشفافية ومحاسبة من يثبت ادانته فى الامر وسيتم اعلان النتائج فور انتهاء التحقيقات.

وناشد الكلية الطلاب بان عليهم الانتظار نتائج التحقيقات وعدم اتخاذ اجراءات تؤدى إلى خلل فى سير العملية التعليمية بالكلية ، بينما الطلاب الذين اعلنت نتائجهم المؤقتة ولم تطبق قواعد الرفع عليها حيث انها تطبق فى نهاية السنة الجامعى على نتائج الفصلين الدراسيين طبقا للوائج كلية الإسكندرية والتى تطبق فى جميع الكليات ،وان اية اعتراضات على هذه النتائج يجب اتخاذ المسار الرسمى والقانونى لها من خلال تقديم تظلمات لمجلس الكلية.

كما طالبت طلاب كلية التربية الصنف ية بعدم الإنجراف وراء الإراء التى تدعو إلى الوضى وعدم النظام وتعطيل العلمية التعليمية وذلك حرسا من إدارة الكلية على مصلحة طلابها وحصول الطلاب على حقوقهم.

المصدر : مصر ناين