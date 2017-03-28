مقتل عسكريين أفغان فى هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بولاية قندهار

قتل 4 عسكريون أفغان وأصيب 5 آخرون فى هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية فى ولاية قندهار جنوبى البلاد.

وأظهر ت السلطات المحلية- حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) اليوم الثلاثاء- أن جنود الجيش الأفغانى تمكنوا من القضاء على أعداد من المسلحين وإصابة أعداد آخر منهم أثناء صد الهجوم.

ويذكر أنه فى الآونة الأخيرة تشهد الولايات الشرقية والجنوبية من أفغانستان وفى شمال البلاد تنامى قدرات المتطرفين، حيث يعلن قادة ميدانيون فى كثير من الأحيان ولاءهم لتنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى.

المصدر : مصر ناين