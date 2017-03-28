براءة عاطلين من سرقة الهواتف من المحال التجارية فى أكتوبر

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر رئيس المحكمة، ببراءة كل من “أ.ع” 26 سنة عاطل، و”م.س” 24 سنة عاطل، من الاتهامات المنسوبة إلى الأول بسرقة هواتف محمولة من أحد المحال التجارية بدائرة قسم واجبة أكتوبر، والثانى بإخفاء أشياء مسروقة.

جدير بالذكر، أن محمد عبد الحكيم محامى المتهمين دفع بانتفاء الشبهة الجنائية، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، وقصور تحقيقات النيابة السنة، وبناء التحريات الى مصادر غير معلومة.

وكانت المؤسسات التأمينية القت القبض على المتهمين، بعد تلقى قسم واجبة أكتوبر عدة بلاغات تفيد بتورط المتهم الأول فى سرقة هواتف محمول من داخل أحد المحال التجارية بدائرة القسم، فضلاً عن إخفائه المسروقات لدى المتهم الثانى، الذى ألقى القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.

المصدر : مصر ناين