تجديد حبس ريم جبارة المتهمة بحيازة طائرة تجسس

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس المتهمة “ريم قطب بسيونى جبارة” عضو بالتنظيم الدولى للالجماعة الأرهابية ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة طائرة تجسس عقب وصولها من تركيا.

جدير بالذكر أن “جبارة” تواجه اتهامات بتلقى دورات تدريبية على استخدام طائرات التجسس والتصوير، لاستخدامها فى تصوير الأحداث وإرسالها للقناة فى العاصمة القطرية الدوحة، وبث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة، وإعداد التقارير الإعلامية والماصدر ات والأفلام الوثائقية المفبركة.

المصدر : مصر ناين