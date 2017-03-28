هيفاء وهبى تغادر القاهرة عقب تصوير عدد من مشاهدها بمسلسلها الرمضانى

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، النجمة اللبنانية هيفاء وهبى متوجهة إلى بيروت عقب تصوير أعداد من مشوفها بمسلسل “الحرباية” والتى من المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى القادم.

أنهت الفنانة اللبنانية إجراءات السفر عبر استراحة الخدمة المميزة بالمطار على متن طائرة خطوط الشرق الأفى منتصف المتجهة إلى بيروت.

ومن المقرر أن يستمر تصوير العمل الى أن الأسابيع الأولى من شهر رمضان الكريم، بحيث ينتهى التصوير فى الأسبوع الثانى من رمضان.