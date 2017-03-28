رؤساء سابقون للبنان يبعثون رسالة للقمة العربية يتبرءون فيها من مواقف حزب الله

عشية القمة العربية التى ستجتمع على مستوى الرؤساء والملوك غدًا الأربعاء بالأردن، اجتمع رؤساء سابقين للبنان ورؤساء للنظام وهم أمين الجميِّل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، وبعثوا رسالة موقعه من جانبهم بعثوا بها إلى رئيس القمة العربية، تتضمن مواقف سلبية من حزب الله.

واصدر ت صحيفة الأخبار اللبنانية، إنَّ الرسالة المكتوبة فى ثلاث صفحات، تؤكد «احترام لبنان الإجماع العربى الصادر عن مؤتمرات القمة العربية»، وأنَّ «لبنان غير موافق على تدخل حزب الله فى سوريا أو فى العراق واليمن».

وأظهر ت الصحيفة، أن الرسالة لم تتطرق إلى العدوانية الالكيان الصهيونى ية، ولا للمطامع الالكيان الصهيونى ية المعلنة بالغاز والنفط اللبنانيين، ولا للخروقات الالكيان الصهيونى ية للسيادة اللبنانية، ولا للاحتلال الالكيان الصهيونى ى لأراضٍ لبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر بالرئاسة استغربت هذا الأمر، خصوصًا أنَّ القمة العربية ستشهد موقفًا لبنانيًا موحداً للمرة الأولى منذ سنوات، يتجلى بحضور الرئيسين ميشال عون وسعد الحريرى فى اجتماع القمة فى الأردن غدًا.

وعبّر الرئيس نبيه برّى رئيس مجلس النواب أمام زواره أمس، عن استيائه الشديد من الرسالة، معتبرًا أنها تستهدف وحدة الموقف اللبنانى، خاصة وأن رئيس الجمهورية سيلتقى الأمين السنة للأمم المتحدة فى الأردن، على هامش القمة.

المصدر : مصر ناين