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إقتصادية قناة السويس موانئ بورسعيد تستقبل سفينة اليوم

منوعات
إقتصادية قناة السويس موانئ بورسعيد تستقبل سفينة اليوم

أعلنت الشوفة للهيئة السنةة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، أن موانئ بورسعيد تعمل بكامل طاقتها واستقبلت اليوم 33 سفينة .

وذكر بيان للهيئة اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد سجل وصول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومنتظر دخول 3 سفن حاويات، ودخول سفينة بضائع سنةة وموجود على الأرصفة 3 سفن بضائع سنةة ومنتظر دخول سفينتين بضائع سنةة.

 كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 7 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

المصدر : مصر ناين

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