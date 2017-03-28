إقتصادية قناة السويس موانئ بورسعيد تستقبل سفينة اليوم

أعلنت الشوفة للهيئة السنةة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، أن موانئ بورسعيد تعمل بكامل طاقتها واستقبلت اليوم 33 سفينة .

وذكر بيان للهيئة اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد سجل وصول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومنتظر دخول 3 سفن حاويات، ودخول سفينة بضائع سنةة وموجود على الأرصفة 3 سفن بضائع سنةة ومنتظر دخول سفينتين بضائع سنةة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 7 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

المصدر : مصر ناين