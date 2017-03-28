حاكم ولاية مكسيكية لا نمتلك الوسائل اللازمة للتصدى للجريمة المنظمة

اصدر خافيير كورال حاكم ولاية “تشيهواهوا” الواقعة شمال المكسيك إن حكومته لا تمتلك الوسائل اللازمة للتصدى للجريمة المنظمة.

واصدر كورال- حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، إنه طلب إمدادات فيدرالية لمساعدة الواجبة المحلية فى محاربة عصابات المخدرات، مؤكدا أن الولاية وحدها لن تكون قادرة على مكافحة المنظمات الإجرامية.

وتأتى تعليقات كورال بعد مرور أربعة أيام على مصرع الصحفية المحلية ميروسلافا برياتش فى مدينة “تشيهواهوا” جراء تعرضها لإطلاق نار خارج منزلها .. وهى ثالث صحفية تلقى مصرعها فى المكسيك خلال هذا الشهر.

المصدر : مصر ناين