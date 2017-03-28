طنطا ترفض تحمل قيمة إيجار ملعب المكس فى مباراة المصرى

أرسل نادى طنطا برئاسة فايز عريبى، فاكسا رسميا لاتحاد الكرة يؤكد فيه على عدم تحمل النادى القيمة الإيجارية لاستاد حرس الحدود، وذلك فى مباراة الفريق أمام المصرى، فى الدورى الممتاز، والمقرر لها الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

وأكد نادى طنطا خلال الفاكس الرسمى، الذى أرسله لاتحاد الكرة، أنه غير مسئول عن عدم لعب النادى المصرى خارج مدينة الإسكندرية، مطالبا الجبلاية بتحمل قيمة إيجار الاستاد أو إقامة المباراة على استاد نادى طنطا فى نفس موعدها مع مخاطبة مديرية تأمين الغربية لتأمين النادى المصرى.

كان نادى طنطا قد تلقى فاكسا رسميا من اتحاد الكرة يؤكد فيه إقامة مباراة طنطا والمصرى باستاد المكس قبل أن يرسل طنطا فاكسا رسميا لاتحاد الكرة يرفض فيه تحمل تكاليف إقامة المباراة خارج استاد طنطا، مطالبا اتحاد الكرة بتحمل تكاليف إقامة المباراة أو نقلها لاستاد طنطا.

المصدر : مصر ناين