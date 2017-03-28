ضبط عاطل لسرقته شقة طالب بحرينى فى أكتوبر

ألقت الإدارة السنةة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة شقة طالب بحرينى الجنسية فى 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم واجبة أول أكتوبر بلاغا من “حسين. ج” طالب بكلية الطب بحرينى الجنسية، أفاد فيه أنه عقب عودته لشقته فوجئ بلص داخلها وعندما حاول ضبطه قفز من النافذة للهرب وتمكن حارس العقار من مطاردته وضبطه.

وبانتاصدر رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن المتهم يدعى “مسعود. م” عاطل وضبط بحوزته 600 دولار و1100 جنيه مصرى وخواتم وطبنجة صوت.

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من الشقة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين