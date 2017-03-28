إصابة من طاقم السفارة السعودية وسائق أردنى بحادث سير فى عمان

أعلنت السفارة السعودية فى عمان عن تعرض إحدى سياراتها إلى حادث مرورى مؤسف أصيب على إثره 3 من طاقم السفارة بالإضافة إلى السائق الأردني، حسبما ذكرت وكالة “بترا” الأردنية.

واصدر ت السفارة فى بيان صحفى صباح اليوم إن سيارات الإسعاف والدفاع المدنى الأردنى حضرت على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، والى أن الأن وا فى المستشفى لاستكمال تلقى العلاج.

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأمير خالد بن فيصل بن تركى آل سعود بزيارة المصابين للوقوف على حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم والتوجيه بتوفير كامل الرعاية اللازمة لهم.

كما تقدم سمو السفير وجميع أعضاء السفارة السعودية بعمان والملاحق والمكاتب الشوفة لها بالشكر لرجال الإسعاف والدفاع المدنى الأردنى لجهودهم الكبيرة بسرعة نقل المصابين للمستشفى والتسنةل الأشبه فى شبه تلك الحالات الطارئة، راجين من المولى عز وجل أن يمن على جميع المصابين من الطرفين بالشفاء الالان .

المصدر : مصر ناين