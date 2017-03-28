بالصور رئيس جامعة أسيوط يزور قسم الطب الطبيعى والروماتيزم

قام الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس كلية أسيوط بجولة تفقدية داخل المستشفى الجامعي الرئيسي وذلك للوقوف على بعض أعمال التجديدات داخل بعض أقسام المستشفى وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل عميد كلية الطب ، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة فاروق نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتورة مها غانم وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف زين مدير المستشفى الرئيسي ، والدكتور على عبد العليم مدير الشئون الإدارية بالمستشفى .

وقد صرح الدكتور طارق الجمال ، فى بيان له، أن الجولة بدأت بافتتاح قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل وذلك بعد نقله من العيادات الخارجية إلى المستشفى الرئيسي وقد قدمت الدكتورة نهال قام بفتحي رئيس القسم شرح لما يقدمه القسم من خدمة علاجية متخصصة وما يضمه من غرف للمشوفة والجلسات والتمارين إلى جانب أربعة عيادات وحجرة رسم العضلات والقلب .

وهو ما أعقبه بجولة تفقدية للدكتور جعيص والحضور داخل الدور الخامس لمشوفة أعمال التجهيزات الجارية تمهيداً لافتتاح القسم الخاص والذي يضم نحو 14 غرفة فاخرة لمرضى العلاج بأجر وهو ما سيتم افتتاحه قريباً.

ثم توجه رئيس كلية أسيوط لتفقد أعمال التجديد في قسم الأنف والأذن والحنجرة والتي تضمن خمسة غرف عمليات ووحدة للعناية المركزة وذلك وفق أحدث معايير مكافحة العدوى وباستخدام مواد مضادة للبكتريا.

وقد شملت الجولة كذلك تفقده لوحدة العناية المركزة السنةة والتي تضم نحو 60 سريراً متصنف ة التخصصات مابين أمراض الباطنة والتخدير ومجهزة بأحدث المعدات الطبية المتقدمة.

وقد صرح الدكتور الجمال أن تلك التوسعات وأعمال التجديد تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كافة إمكانيات مستشفيات أسيوط الجامعية وتطوير الخدمة العلاجية المقدمة بها مناشداً كافة المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وأهل الخير من القادرين إلى دعم مستشفيات كلية أسيوط وتوجيه تبرعاتهم لتلبية احتياجاتها من المؤسسات الطبية ومؤسسات التكيف داخل بعض الأقسام والمساهمة فيما يتم من عمل لخدمة ملايين المرضى من شتى محافظات صعيد مصر سنوياً والتي يبلغ نسبة العلاج المجاني أكثر من 92% من الخدمة العلاجية المقدمة.



رئيس كلية اسيوط يزور أقسام المستشفي

مستشفي اسيوط الجامعي ينقصها بعض الامكانيات

اثناء زيارة رئيس الكلية

المصدر : مصر ناين