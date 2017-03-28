ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالهيروين وسرقة المواطنين بالجيزة

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وسرقته المواطنين بالإكراه د وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

أثناء مشوفة النقيب شريف ماهر ضابط مباحث قسم واجبة الجيزة لمشوفة الحالة التأمينية تمكن من ضبط ” أحمد. م ” عاطل وبحوزته 3 تذاكر من مخدر الهيروين وهاتف محمول.

وعقب ضبط المتهم ورد اتصال علي الهاتف المضبوط بحوزة المتهم، أفاد المتصل أن الهاتف مسروق منه علي يد أحد الأشخاص بالإكراه ،وبمواجهة المتهم اعترف بسرقته الهاتف بعد إصابة صاحبه بجرح بيده.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين