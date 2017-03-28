مدير أمن المنيا يكرم الأفراد والضباط المتميزين

كرم اللواء فيصل دويدار مساعد الوزير مدير تأمين المنيا، أعداداً من الضباط والافراد والمجندين لجهودهم المتميزة والبارزة لحفظ التأمين فى شتى ربوع المحافظة.

وكان من بين المكرمين “رئيس مباحث المخدرات بإدارة الكشف”، لتمكنه من ضبط أحد مروجى المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مسحوق الهيروين ومخدر الحشيش قبل ترويجها وبيعها للمواطنين، و”رئيس قسم الحراسات المشددة”، وذلك لتميزه فى السيطرة على جميع الأهداف الحيوية بنطاق المحافظة والتأمين الكامل له والقوة المرافقة له.

كما كرم دويدار رئيس قسم الطرق بإدارة المرور، وضابط مباحث قسم تأمين الطرق والقوة المرافقة لهم من الأفراد والمجندين لتمكنهم من ضبط سيارة محملة ببعض المسروقات من نطاق مديرية تأمين الجيزة مبلغ بضبطها على مستوى الجمهورية وتمكنوا من عمل أكمنة ثابتة ومتحركة بنطاق المحافظة وتم ضبطها.