مران الأهلى إعفاء الحاوى من التدريبات وأجايى وحمودى فى

منح حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، وليد سليمان من المشاركة فى المران الصباحى اليوم، الثلاثاء على أن ينتظم اللاعب فى مران الفريق المسائى، حيث يؤدى جلسات علاجية وفقرات بدنية للتأهيل من الإصابة التى يعانى منها.

فيما قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة فرض حظر إعلامى على لاعبى الفريق بداية من اليوم، الثلاثاء؛ من أجل التركيز فى مباريات الفريق بمسابقة الدورى بداية من مباراة الداخلية السبت المقبل بالدورى.

وأخطر عبدالحفيظ اللاعبين بعدم الظهور فى أى وسيلة إعلامية أو الإدلاء بتصريحات، مع التأكيد على تطبيق لائحة الفريق فى حال مخالفة ذلك.

وفى ذات السياق أدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية صباح اليوم تحت إشراف أنيس الشعلالى مخطط الأحمال، وذلك قبل ملاقاة الداخلية يوم السبت القادم بالدورى الممتاز.

وقام حسام البدرى المدير الفنى للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ودخلت الأولى فى صالة الجيم وضمت كلا من أحمد حمدى وأحمد حمودى وجونيور أجايى وعمرو السولية وأكرم توفيق بعد مشاركتهم فى ودية الحوامدية، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبات بدنية تحت إشراف الشعلالى.

يذكر أن الأهلى يتصدر بطولة الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة، ويأتى المقاصة فى المركز الثانى.