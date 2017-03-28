بدء نظر محاكمة متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط واجبة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت تأمينية عديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين قام بفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة السنةة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتشبه ة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الالجماعة الأرهابية “، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

المصدر : مصر ناين