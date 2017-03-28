إحالة من الأطباء والعاملين بالغنايم للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالدقهلية

قررالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، إحالة 23 من الأطباء والسنةلين بمدينة الغنايم للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

شدد الدسوقى فى بيان له اليوم على ضرورة مشوفة المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وإنتظام سير العمل بها دون أدنى تقصير فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

واصدر محمد فهمى بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم انه يتم شن حملات تفتيش ومشوفة على المستشفيات والوحدات الصحية بقرى المركز بصفة مستمرة خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من وجود الأطباء والسنةلين المكلفين بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم أن حملات التفتيش والمشوفة خلال الأسبوع الماضى أسفرت عن إحالة 23 من الاطباء والسنةلين بالوحدات الصحية ومستشفى الغنايم المركزى إلى التحقيق ل تغيبهم بدون أذن أو سند قانونى وإخطار الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





المصدر : مصر ناين