ضبط ربة منزل لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع خليجى بالعجوزة

ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، القبض على ربة منزل لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع خليجى بالعجوزة فى المقابل الحصول على المال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد ممارسة “ا. ا” ربة منزل للأعمال المنافية للآداب مع الخليجين فى المقابل الحصول على مبالغ مالية.



وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائدان أحمد لاشين، وأحمد أبو السعود من ضبط المتهمة وبصحبتها خليجى فى أوضاع مخلة بشقة بالعجوزة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين