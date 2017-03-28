بالصور ردم مصرف الكبانون بالسويس قبل تشغيل محطة الصرف

نفذ حى عتاقة بالسويس ردم مصرف الكبانون، وأكد الحى فى بيان رسمى أنه نظراً لعدم وجود جدوى من المصرف وتسببه فى انتشار الحشرات الطائرة فقد تم البدء فى الردم، وتم إعطاء مهلة لجمعية منف السكنية المسئولة عن المنطقة السكنية لتطهير الشبكة وتشغيلها خلال أسبوع، ثم يتم الردم للمصرف بالكامل.

فيما أكد المواطنون من سكان الكبانون أنه بعد قيام مسئولى الحى بردم المصرف الوحيد بالمنطقة دون أن يتم انتهاء أزمة تشغيل محطة الصرف سيزيد من الأعباء على المواطنين من السكان، وتساءل السكان بالمنطقة:”إحنا استفدنا إيه بقيام الحى بردم المصرف الخاص بالصرف الصحى فى نفس الوقت الذى ترك أزمة محطة الصرف معلقة”.

وتقع منطقة الكبانون السكنية بالسويس بموقع مميز للغاية على شاطئ خليج السويس، وهى تطل على طريق السويس- الأدبية والسويس – العين السخنة، وبالرغم من هذا الموقع الفريد، ولكن لم تنته أزمة الصرف الصحى بها، على الرغم من قيام المحافظين السابقين للمحافظة بزيارتها وإطلاق الوعود بحل أزمتها.

واصدر أيمن عمار، أحد سكان الكبانون وموظف بضرائب السويس، إن محطة الصرف بالفعل تم تركيبها وتم توصيل كابلات الوزارة ، ولكن مشكلة المحطة فى عدم وصول المحول الكهربائى، لكى يتم تشغيل المحطة الخاصة برفع مياة الصرف الصحى بالمنطقة السكنية إلى شبكة الصرف الصحى الرئيسية.

وأشار قام بفتحى جابر، موظف، إلى أن حالات إصابة الأطفال ل التلوث كبيرة وما يحدث كارثة كاملة يجب عدم السكوت عليها، ول عدم توفير محول كهرباء تم ارتفاع نسبة التلوث بخليج السويس، بجانب اصابات الأطفال المتصاعدة بالأمراض الجلدية.

ويوضح السيد أحمد، طبيب أطفال، أن أزمة طفح الصرف الصحى بمنطقة الكبانون أول المضارين منها هم الأطفال الذين يصابون بأمراض جلدية مختلفة ل التلوث البيئى الذى لا يتوقف وليس له نهاية، وأنه حفاظا على هؤلاء الأطفال والسكان يجب القضاء على أسباب الأزمة.

وأكد بكرى أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن نسب التلوث بخليج السويس خطيرة وتسبب التلوث فى تدمير كميات كبيرة من المخزون السمكى وقتل ذريعة الأسماك.

وأظهر مصدر مسئول بجهاز شئون البيئة بالسويس، أنه تم خلال الفترة الماضية التحرك بشكل فعلى على الأرض ومخاطبة الجهات المعنية، وتحرير محاضر بقسم واجبة عتاقة من أجل إيجاد حل للأزمة وغير مقبول علتى الأطلاق استمرار التلوث فى خليج السويس.

من جانبه، اصدر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إنه سيتم فورا مشوفة ما يحدث بالكبانول وسنتخذ خطوات سريعة لتركيب المحول الكهربائى بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة.



إلقاء مياه الصرف الصحي بخليج السويس

مياه الصرف الصحي

المصرف

المصدر : مصر ناين