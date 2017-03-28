الزمالك يخطر زالاتكو بارتباطاته وسقفه المادى والكرواتى يرد اليوم

أرسل مسئولو نادى الزمالك، ملفا كاملا عن كل ارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى للكرواتى زالاتكو داليتش المرشح بقوة لتدريب القلعة البيضاء خلفا لمحمد حلمى.

كما أرسل مسئولو القلعة البيضاء، للمدرب الكرواتى السقف المادى، الذى حدده مجلس الزمالك للتعاقد مع مدرب أجنبى جديد والبالغ 40 ألف دولار، وطلب زالاتكو مهلة للتفكير قبل الرد على الأبيض، حيث سيحسم موقفه بشكل نهائى اليوم الثلاثاء خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشهد الفترة الحالية منافسة ثلاثية بين الفرنسى آلان جريس والبرتغالى أوجستو إيناسو والكرواتى زالاتكو داليتش لتدريب فرق الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء رحيل محمد حلمى والكشف عن مدير فنى أجنبى جديد.

المصدر : مصر ناين