بالصور مزارعو القصب بقنا يشكون تهالك خطوط الديكوفيل

استمر المزارعون بمحافظة قنا فى توريد محصول قصب السكر إلى مصانع المحافظة وأعدادها 3 مصانع بمراكز نجع حمادى ودشنا وقوص بسعر 620 جنيها للطن خلال موسم التوريد، حيث يواجه المزارعون ارتفاع أجرتى العمالة والشحن، بالإضافة إلى نقص العمالة وفقد كميات من المحصول على خلفية انقلاب قاطرات الشحن، مما يتسبب فى سرقة المحصول ل تهالك شبكة السكة الحديد المخصصة لنقل القصب من الزراعات إلى المصانع “الديكوفيل”.

من جانبه، أكد اللواء مختار فكار رئيس نقابة مزارعى قصب السكر بمحافظة قنا، أن التزام شركات السكر بصرف مستحقات المزارعين أفضل بكثير من الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه يتم البدء فى صرف مستحقات المزارعين فور توريد المحصول للمصانع، مشيرا إلى أنه تم تسديد حوافز يناير وفبراير لتسوية مديونيات بنوك التنمية والائتمان الزراعى لشهرى يناير وفبراير وجارى تسديد الحوافز عن شهر مارس.

وأشار إلى أن المزارعين يواجهون مشكلة تحمل تكلفة شحن المحصول الى مصانع السكر والتى تصل الى 2000 جنيه للفدان الواحد، وخاصة مع تهالك خطوط القصب “الديكوفيل”، لافتا أننا كأعضاء نقابة طالبنا مرارًا وتكرارًا إصلاح خطوط الديكوفيل لتوفير التكلفة على المزارع.

وشوف، أن المزارع يفضل تحمل التكلفة بدلا من إهدار المحصول خلال نقله بقطارات قصب السكر بالمحافظة لتهالك خطوط الديكوفيل، مما يتسبب فى سقوط الكثير من العربات وإهدار المحصول، وعن توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز محافظة قنا.

وأظهر رئيس نقابة مزارعى قصب السكر، أن أرصدة الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية غير كافية، مما يهدد بأزمة جديدة مع بداية الموسم الجديد لزراعة محصول القصب، موضحا أنه من المقرر بدء صرف الأسمدة أول أبريل القادم، مطالبا المسئولين بتوفير الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات لعدم تضرر المحصول للموسم الجديد.

وأضاف، أنه فى حالة عدم رش السماد للأراضى الزراعى مع بداية موسم الزراعة الجديد وخاصة قصب السكر الزراعه الأساسية بالمحافظة يهدد بنقص الإنتاج بشدة خلال الموسم القادم، لافتا أن الفدان لا ينتج ثلث المحصول الذى ينتجه سنويا فى حالة عدم دعمه بالكمية المخصصة له من السماد الكيماوى والذى يختلف حسب جودة الأرض الزراعية.

ومن جانبه، اصدر عادل أيوب رئيس شئون قطاع المصانع بنجع حمادى، إنه فى كل موسم تجرى أعمال صيانة موسعة لخطوط الديكوفيل بجميع المراكز التى تقوم بتوريد محصول القصب لمصنع سكر نجع حمادى “أبوتشت نجع حمادى وفرشوط والوقف ” للحد من انقلاب قطارات القصب سواء المحملة بالمحصول أو فارغة، مشيرا إلى أنه تم عملية إحلال وتجديد لخط الديكوفيل بقرية السليمات أبوتشت المتوقف منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن الشحن بطريقة خاطئة هو ما يتسبب فى انقلاب قاطرات القصب.



خطوط الديكوفيل

المزارعون أثناء شحن القصب على الجمال

نقل المحصول من الجمال لقاطرات القصب

احد العمال أثناء شحن المحصول

شحن المحصول على قاطرات القصب

أحد المزارعين يشتكى فقدان المحصول أثناء التوريد

العمال ينقولن المحصول أعلى القاطرات

انقلاب قاطرة قصب

المصدر : مصر ناين