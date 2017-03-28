نيويورك تايمز كوشنر أقرب مسئول لترامب يواجه تحقيقات

كشف مسئولين من الكونجرس والإدارة الأمريكية، أن مجلس الشيوخ يتجه لاستجواب جارد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بشأن اتصالاته مع مسئولين روس بما فى ذلك السفير الروسى فى واشنطن.

وأظهر ت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء، أن محققون من مجلس الشيوخ سوف يستجوبون “كوشنر”، وهو مستشار مقرب أيضًا من ترامب، فى إطار تحقيق أوسع بشأن علاقات مقربين من الرئيس الأمريكى مع مسئولين روس وتواصلهم مع الكرملين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب مستشار البيت الأبيض تلقى إخطارًا، فى وقت سابق من الشهر بأن لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، التى تحقق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، ترغب فى استجواب “كوشنر” بشأن اللقاءات التى رتبها مع السفير الروسى سيرجى كيسلياك.

وقرار مجلس الشيوخ باستجواب كوشنر، يجعله أقرب شخص إلى الرئيس ترامب يتم استدعاؤه فى أى من التحقيقات الجارية، وهو الوحيد الذى يخدم حاليًا فى البيت الأبيض. واصدر سيرجى جوروف، رئيس “فينشيكونوم بنك”، الذى شارك فى اللقاء الذى جمع السفير الروسى وكوشنر، إن الاجتماع كان يتعلق بالأعمال التجارية حيث تضمن دوائر أعمال مختلفة من الولايات المتحدة بما فى ذلك شركات كوشنر.

غير أن نيويورك تايمز أشارت إلى أن التحقيق فى تلك الأعمال التجارية لكوشنر مع السفير الروسى وجوركوف من شأنها أن تعقد جهود ترامب للتخلص من هذه القضية.

المصدر : مصر ناين