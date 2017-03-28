بالصور إنطلاق قوافل دعوية بمراكز وقرى أسيوط بالتنسيق بين

أعلنالباشمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن إطلاق قوافل دعوية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ؛ بمراكز الشباب ودور الأيتام ومراكز تنظيم الأسرة ورعاية الطفل والوحدات الصحية والمدارس السنةة والخاصة والصم والبكم بكافة ربوع المحافظة بهدف توعية المواطنين بصحيح الدين وبناء العقول المستنيرة ومحاربة الأفكار التكفيرية ومايترتب عليها من دمار وفساد في المجتمع … جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمناقشة تنظيم قوافل دعوية للإرشاد الديني بمراكز وقرى المحافظة.

حضر الإجتماعالباشمهندس محمد عبدالجليل سكرتير سنة محافظة أسيوط ، والشيخ عبدالناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ،والدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط ، وصلاح قام بفتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ فى بيان له ، على أهمية نشر الدعوة الفى منتصف ية والفكر المتحضر وتعاليم الإسلام السمحة داخل المجتمع المصرى بكافة فئاته وخاصة النشء لافتاً إلى الدور الهام التي تقوم به مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوعية الشباب من خلال التقويم الديني المعتدل وقطع الطريق على المتكلفين من أصحاب الفكر الهدام وسبل مواجهتها وذلك بالتمسك بالمنهج الفى منتصف ي المعتدل خاصة في ظل توجه القيادة السياسية للدولة ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الديني مشيراً إلى التعاون بين كافة المؤسسات التنفيذية بالمحافظة والمؤسسات والهيئات السنةة والخاصة بتنفيذ تلك التوجهات ونشر تعاليم الإسلام السمحة ومحاربة التطرف.

وأشار الشيخ عبدالناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى التنسيق بين الأوقاف ومديريات “الصحة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي” في إختيار الأماكن وموضوعات المحاضرات التي سيقوم بها علماء وأئمة الأوقاف ضمن القوافل الدعوية بمراكز وقرى المحافظة لنبذ العنف والإرهاب والتطرف وتنمية المجتمع ؛ وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبرعايةالباشمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مشيراً إلى مشاركة أئمة ودعاة مستنيرين في معسكرات الشباب والرياضة وطابور الصباح بالمدارس والوحدات الصحية لمناقشة ومعالجة القضايا المختلفة التي تمس المواطنين والشباب على وجه التحديد والمشاركة في المناقشات الدينية ومواجهة دعوات التفرقة والهدم التي لا تريد الخير للبلاد والعباد.

كما شددالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين من أجل الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين للإبقاء على المظهر الحضارى للمحافظة والتى تعد من اهم سمات البلاد المتقدمة.

واصدر ت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم رفع الطبقة الطينية من شوارع المدينة للحفاظ عليها وتيسيرا على المواطنين المرور في هذه الشوارع بناءا على تعليماتالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مشيرة إلى إستخدام الجليدر ومعدات الوحدة المحلية في رفع الطبقة الطينية من شوارع ” السوق القديم ، شارع الجنايين ،ميدان المطافى ،منطقة الرعاية ، منطقة ميدان طه حسين”.

وأضافت رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم رفع الاشغالات الموجودة بميدان الرعاية والعمل على توسعة الشوارع للمارة فضلا عن التنبيه على الباعة الجائلين بعدم الوقوف امام بوابات الرعاية موضحة انه سيتم توفير مكان بديل تم تخصيصه من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية ليكون سوقاً للباعة الجائلين.



اجتماع الأوقاف والخطاب الديني (1)



اجتماع الأوقاف والخطاب الديني (2)



اجتماع الأوقاف والخطاب الديني (3)



اجتماع الأوقاف والخطاب الديني (4)



اجتماع الأوقاف والخطاب الديني (5)



رفع الطبقة الطينية من شوارع القوصية (1)



رفع الطبقة الطينية من شوارع القوصية (2)



رفع الطبقة الطينية من شوارع القوصية (3)



رفع الطبقة الطينية من شوارع القوصية (5)



رفع الطبقة الطينية من شوارع القوصية (6)



رفع الطبقة الطينية من شوارع القوصية (7)



رفع الطبقة الطينية من شوارع القوصية (9)



صحة الغنايم (1)



صحة الغنايم (2)

المصدر : مصر ناين