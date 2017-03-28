فى أول زيارة رسمية للأردن جوتيريس إقامة مناطق أمنة بسوريا أمر

وصل الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى مخيم الزعترى بمحافظة المفرق شمال المملكة، فى مستهل زيارته الرسمية الأولى للأردن منذ توليه منصبه.

واطلع أنطونيو غوتيريس على أوضاع اللاجئين السوريين فى المخيم ، كما اطلع على الخدمات المقدمة للاجئين فى مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، حسبما ذكرت قناة “رؤيا” الأردنية، عبر موقعها الإلكترونى.

واصدر غوتيريس إن إقامة مناطق تأمينة للمدنيين فى سوريا أمر ايجابي، مشيرا إلى أن التجارب السابقة بإقامة مناطق تأمينة لم تكن إيجابية ولم تكن ذات قيمة من النجاح، مشددأ على ضرورة توفير أعلى درجات الحماية للمناطق الآمنة فى حال إقامتها.

وحول قمة عمان وصفها بأنها فرصة عظيمة للقاء القادة والزعماء العرب لحل المشاكل التى تسود المنطقة للوصول الى تسويات بما يمنع التدخل الخارجى فى شؤون المنطقة.

المصدر : مصر ناين